Fujioka lança site com promoções exclusivas no mês das mães

Comprar presentes com descontos e on-line é o sonho da maioria dos consumidores, principalmente no Dia das Mães. É isso o que mostra pesquisa feita em 2022 pelo Mercado Ads em parceria com a consultoria francesa Ipsos, que indicou que 80% de um total de mil entrevistados preferiram comprar de maneira virtual ou híbrida na data. O estudo ainda aponta que celulares e acessórios somaram 27% da intenção de compra nessa época, enquanto eletrodomésticos representaram 24%.

Com isso em mente, além da infinidade de opções das marcas mais conhecidas do mercado, o grupo Fujioka lançou um hotsite com cupons e ofertas exclusivas diárias para comemorar o mês das mamães.

Para participar, é necessário fazer cadastro no site e anotar ou tirar print do cupom gerado. Em seguida, basta ir na loja mais próxima – em até 24 horas – e retirar o produto.

Para cada produto ofertado, serão gerados até 100 cupons numerados, sendo permitido apenas um cupom por CPF para efetuar a compra. Atingido o estoque disponível, outra oferta entra no lugar seguindo a mesma dinâmica.

A campanha segue até 31 de maio com descontos tanto no site quanto nas lojas físicas.

Variedade de marcas, tecnologias e tamanhos são o diferencial do FujiokaFujiokaO Fujioka conta com um mix de produtos que atende a todos os tipos de mães. Para as que curtem séries e filmes, há diversos televisores disponíveis; e tem produtos de beleza para aquelas que amam cuidados pessoais, como secadores, escovas rotativas, pranchas e massageadores.

Na seção de telefonia móvel, há modelos modernos de fabricantes como Samsung, Nokia, Motorola, entre outras capazes de atender das mais high tech até aquelas que preferem dispositivos mais práticos. Já na área de eletrônicos existe um enorme leque de equipamentos como notebooks, impressoras e outros que trazem mais facilidades na hora do trabalho ou do entretenimento.

