Funkeiro estará em novo reality da Record. Saiba quem!

A coluna LeoDias descobriu mais um famoso confirmado no novo reality show da Record TV, A Grande Conquista. Trata-se de um MC de São Paulo. No YouTube, o clipe de sua música de maior sucesso tem quase 180 milhões de visualizações.

Trata-se de MC M10, do hit Sentou e Gostou, uma versão funk de Old Town Road com MC Jottapê e DJ RD.

De Santo André, em São Paulo, o funkeiro chama atenção por sua voz grossa e por transitar entre diferentes estilos de funk, incluindo o romântico, brega funk e 150 BPM.

Ele começou sua trajetória na música em 2009, ainda como um passatempo com os amigos, mas em 2013, depois de lançar uma música que fez sucesso na região onde vive, decidiu seguir carreira no funk.

A Grande ConquistaA pré-estreia do novo reality da Record TV ocorre na noite desta terça-feira (2/5) e promete um formato inovador. O programa apresentará 16 concorrentes logo no primeiro dia, mas apenas 10 deles serão escolhidos pelo público para entrar de fato no reality. Esses participantes ficarão hospedados na chamada Mansão, enquanto os outros seis se unirão a mais 64 pessoas para passarem por diversas dificuldades em uma Vila, que será dividida em três casas.

Ao todo, apenas 10 participantes serão eleitos para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão. O elenco será formado por famosos e anônimos. A apresentação é de Mariana Rios.