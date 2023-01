Furo de Orelha de Humanizado: Jaqueline Luquini, fundadora do Damas da Lâmpada explica como funciona a sua técnica

Fazer o primeiro furo de orelha, muitas vezes ainda bebê, pode ser uma tarefa complicada e que pode acabar não sendo feita de maneira correta, deixando o furo torto ou até mesmo causando dor na pequena. Pensando nisso, a enfermeira Jaqueline Luquini explica o seu método humanizado para perfurar a orelha que vem conquistando clientes e inspirando outras profissionais em todo Brasil.

Sem traumas e com 100% de eficácia de que o furo não sairá torto, o Método orelha PRO foi criado pela professora Jaqueline Luquini, após diversos cursos na área de biossegurança, auriculoterapia, bodypiercing, além de estudos comportamentais de bebês e crianças de diferentes idades.

A prática também a levou a criar um dispositivo próprio para a perfuração de orelhas. Após meses de estudos sobre os pontos auriculares e inúmeros testes e medidas, ela chegou a uma versão final do produto, que é utilizado para ter mais controle e rapidez na marcação do local da perfuração. Dando mais segurança para as profissionais executantes e para mães e bebês na hora de fazer o primeiro brinco.

“Como eu e minhas alunas não trabalhamos com contenção e fazemos tudo no tempo da bebê, a marcação na orelha de bebês podia levar até meia hora, sobretudo nas bebês mais agitadas. E ainda com todo esse cuidado e fazendo o procedimento no tempo da bebê, ainda existia o risco de o furo sair torto. Com a Orelha PRO eu reduzi esse tempo de marcação para poucos segundos e o risco de errar a marcação ficou reduzido para quase 0”.

A orelha PRO não está disponível para venda, mas a aquisição pode ser feita por todas as alunas da formação criada por Jaqueline Luquini para as pessoas que desejam empreender nessa área, tendo esse equipamento como diferencial para fornecer todo conforto e tranquilidade para suas clientes.

Conheça mais sobre Jaqueline Luquini: https://instagram.com/damasdalampada

Imprensa Concedida por: Roberta Nuñez – https://instagram.com/rnassessoriaimprensa