Carla Diaz diz que tem provas de gastos pessoais em viagens

Na denúncia Antonina feita ao MP que do que Felipe Becari estaria usando dinheiro de seu instituo para fins pessoais, a atriz Carla Diaz também foi citada. Ela, no entanto, negou qualquer movimento ilícito de sua parte e acusou os fãs do antigo casal com Arthur de perseguição.

Carla afirmou ter provas de que seus gastos são vindos de trabalho, da sua renda pessoal. O anel de noivado e a viagem com Felipe à Itália foram citadas na denúncia anônima, mais pontos que foram negados por Carla.

“Desde que eu assumi o relacionamento com o Felipe, isso [perseguição] tornou-se pior. A situação agora foi para outro nível, para um patamar que eu jamais poderia pensar. Fizeram denúncias anônimas ao Ministério Público, por exemplo, questionando o valor do meu anel de noivado”, relembrou a atriz. O anel em questão vale cerca de R$ 50 mil.

“E questionando também uma viagem que fiz para Itália, que foi fruto/paga de uma relação minha com marcas parceiras”, relembrou.

“Tenho documentado. Meus valores e caráter não compactuariam com ações ilícitas” declarou.

Segundo a ex-BBB, ela tem provas de que seus gastos são frutos do seu trabalho e se mostra disposta a tomar as medidas necessárias contra quem inventar mentiras.