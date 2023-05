Gabi Martins faz pocket show para lançar música sobre traição do ex

Nesta quarta-feira (17/5), Gabi Martins promove um pocket show em São Paulo para lançar sua nova música, Passa o Indereço. A canção tem como tema a traição que a cantora sofreu.

Os convidados só vão receber os detalhes do local do show 48 horas após a confirmação de presença. Sabe-se apenas que será na zona sul da capital paulista, às 21h.

“Além de ser um momento marcante para mim e de transformação na minha carreira, conseguirei ajudar mulheres que sofreram abuso e violência psicológica por conta dos seus parceiros”, destaca Gabi no convite.

Curiosamente, a grafia incorreta da palavra “endereço” no título da música é uma referência direta a uma das mensagens trocadas entre o ex de Gabi, Lincoln, com a amante, Kamille Milane Loquetti.

RelembreO namoro de Gabi Martins e Lincoln Lau chegou ao fim em março, após ele ter uma crise de ciúmes e decidir terminar a relação. Poucos dias depois, no entanto, a coluna LeoDias descobriu que o gamer estava traindo a cantora e expôs os prints da conversa dele com a amante, que revelam que, antes de o término ser oficializado, Kamille teria dormido na casa de Lincoln. Eles teriam se encontrado várias outras vezes.

Além disso, o endereço e telefone do gamer, que apareciam nas mensagens trocadas entre ele e Loquetti, foram confirmados pela coluna LeoDias.