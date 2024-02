Eliana revela que teve receio de se aproximar de Angélica; entenda

Eliana e Angélica têm o relacionamento com Luciano Huck em comum. A apresentadora do SBT namorou o global por dois anos no final da década de 90, enquanto a amiga é casada com o comunicador desde 2004. Em entrevista ao Programa Eliana, a comandante da atração revelou que sentia receio de se aproximar da loira.

A grande responsável por unir as duas foi Xuxa, que até criou um grupo de WhatsApp. “‘Você e a Eliana têm que se aproximar, vocês são muito parecidas’. Ela fez o grupo [no WhatsApp] e colocou a gente ali. Ela foi a grande agregadora”, contou Angélica.

Xuxa, Angélica e Eliana vão se reunir novamente no Teleton 2023

Eliana mostra duplex no RJ avaliado em R$ 6 milhões para Angélica

Eliana mostra duplex no RJ avaliado em R$ 6 milhões para Angélica Instagram/Reprodução

Eliana mostra duplex no RJ avaliado em R$ 6 milhões para Angélica (2)

O apartamento está avaliado em R$ 6 milhões Instagram/Reprodução

Eliana mostra duplex no RJ avaliado em R$ 6 milhões para Angélica (1)

Angélica visitou Eliana em seu duplex Instagram/Reprodução

Após o empurrãozinho da Rainha dos Baixinhos, as duas se tornaram grandes amigas. “Eu fiquei um pouco receosa por conta da vida como ela se colocou, nossa vida pessoal, pelo histórico da nossa vida pessoal. Eu falei: ‘Como é que vai ser eu entrar nesse grupo?’. De mulher para mulher mesmo, eu pensei: ‘Como é que vai ser isso?’”, declarou Eliana.

A apresentadora do SBT ainda detalhou a sensação quando elas se encontraram acompanhadas dos maridos pela primeira vez. “Eu achei estranhíssimo”, relatou.

Após descobrir o receio de Eliana, Angélica fez questão de abrir o jogo sobre a situação. “Eu não sabia disso, mas eu intuía isso. E por isso que foi daquele jeito. Eu falei: ‘Vai lá, vamos lá. Não tem nada a ver’. Isso não será um impeditivo para que a gente tenha uma amizade, jamais. Até porque estamos falando de uma coisa que tem uma potência muito maior, que somos nós, mulheres, juntas”, completou.