Viih Tube abre o jogo sobre Rodrigo Mussi: “Não somos mais amigos”

Viih Tube participou do podcast VacaCast, apresentado por Evelyn Relgy, e falou sobre a sua amizade com Rodrigo Mussi. Os dois eram muito próximos no ano passado, quando ele sofreu um grave acidente de carro. No entanto, a situação mudou.

“Eu não tenho mais nenhuma relação com ele. Nenhuma. Nem de amizade, nem de conhecido, nada. Eu não sei se foi o tempo, se foi o momento, se foi acontecendo, não sei o que foi”, contou a ex-BBB.

Viih acredita que o distanciamento aconteceu de maneira natural. “A gente tinha uma amizade muito forte, principalmente quando ele sofreu o acidente, ele se recuperou na minha casa”, recordou ela que pontuou que Mussi ainda mantém contato com Eliezer. “Ele ainda é muito amigo do Eli, sempre conversam, desabafam um com o outro”, explicou.

Viih Tube completou: “Depois que eu comecei a namorar o Eli, a gente ainda era muito amigo. Aí, eu engravidei e ele chegou a ir no chá revelação, mas depois disso… Acho que nossa conversa acabou aí, com o convite do chá, nunca mais no falamos”.

A influenciadora pontuou que não houve brigas entre os dois. “Não sei o que houve, só não somos mais amigos e não temos relação nenhuma. Não aconteceu nada, não brigamos, só nos afastamos”, detalhou.

