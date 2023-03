Lexa vai à festa sem Guimê e reforça rumores de separação

Sem Guimê, Lexa marcou presença na festa de Anitta na noite de sexta-feira (24/3), em São Paulo, em meio a incógnita sobre o futuro do relacionamento dos dois. Guimê segue sendo investigado pela acusação de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, o que resultou em sua expulsão do BBB23.

Lexa compareceu à festa de 30 anos de Anitta

Lexa compareceu à festa de 30 anos de AnittaImagem: Manu Scarpa/Brazil News

Lexa aos prantos após eliminação de Guimê

Lexa aos prantos após eliminação de Guimê do BBB23Reprodução

Lexa-MC-Guimê-BBB23

LexaReprodução/Instagram

Lexa e MC Guimê são desmascarados no The Masked Singer Brasil

Lexa e MC GuimêGlobo/Reprodução

lexa e mc guime

Lexa e Guimê já lançaram vários sucessosReprodução/Instagram

lexa-mc-guime

Lexa e MC Guimê estão juntos há 7 anos e se casaram em 2018Reprodução/Instagram

MC Guimê e Lexa

Lexa e Mc GuimêReprodução/Instagram

Em vídeo, Lexa aparece alegre, dançando e bem à vontade, se divertindo com as amigas Pocah, MC Rebecca e Anitta.

Desde da eliminação de Guimê do BBB23, a cantora se viu no olho do furacão e fez poucas aparições públicas.

Lexa, Anitta, Rebecca e Pocah dançando "Noite das Safadas". pic.twitter.com/UTqvQ6qBMl

— PAN (@forumpandlr) March 25, 2023

— PAN (@forumpandlr) March 25, 2023

Guimê sobre o casamento depois do BBB23Na última quinta-feira (23/03), Guimê abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu sobre seu relacionamento com Lexa. No stories, o artista mostrou a tatuagem que tem no pulso com o nome da amada.

“Também quero [estar feliz com a Lexa]. Lexa não largou a minha mão nesse momento tão complexo, mesmo eu errando com ela. Ela escutou o que eu tinha pra dizer e me passou muita força e coragem para lidar com as consequências dos meus próprios erros”, escreveu ele.

Ainda nos Stories, Guimê finalizou: “Agora, ela tá no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do BBB, mas por tudo até aqui”.

