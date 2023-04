Gabriel Fop ou Santana? Bruna Griphao revela futuro de vida amorosa

A terceira colocada do BBB 23, Bruna Griphao, abriu o jogo e revelou como ficará sua vida amorosa após o reality. A atriz, que viveu um romance com Gabriel Fop no programa, e também foi muita cantada por Gabriel Santana, descartou engrenar algum relacionamento com um dos rapazes.

“Agora eu vou ficar um tempo tentando me organizar, entender, terapia… Por enquanto, sozinha. Sozinha, mas muito bem acompanhada”, afirmou ela em entrevista ao Gshow.

Apesar de não pensar em romance pós BBB, Bruna quer manter uma amizade com alguns dos ex-brothers e sisters, incluindo os ex-affairs. “Lari, Amandinha, Aline, Tina, Fredinho, Paulete, Gaga, Guimê, Papato… Todo mundo do Deserto, eu acho. Gabrielzinho, Marvvila, Sarah, com certeza. E Facinho, né, que o Facinho não tem grupo”, detalhou.

Após final do BBB23, Bruna Griphao chora ao reencontrar o paiFicar mais de três meses longe dos amigos e familiares não é fácil, e muitos brothers já falaram sobre isso no BBB23. Após a final do programa, realizada nesta terça-feira (25/4), Bruna Griphao extravasou toda a sua saudade ao reencontrar o pai, Kakau Barra.

No vídeo, postado nos stories da atriz, é possível vê-la aos prantos, descendo do carrinho de transporte e indo ao encontro do pai. Ao abraçá-lo, ela desabafa em lágrimas e pede desculpas. Logo depois, em outra postagem, ela aparece recebendo bebida, massagem e muitas guloseimas que não tinham no confinamento, como pizza e comida japonesa.

E prosseguiu: “Ela abraçou todas as oportunidades que o programa a ofereceu, enfrentou seus medos, superou seus limites e se entregou de corpo e alma para os desafios que surgiram em seu caminho. Com seu jeito intenso, carismático e sincero de ser, ela conquistou amizades e construiu laços que vão além do jogo, aprendeu sobre si e buscou evoluir”, analisou a publicação.

A postagem encerra com mais elogios à sister: “Vimos a Bruna lidando com adversidades e transformando os obstáculos em oportunidades. Mesmo após gritos e lágrimas, mesmo quando se sentiu perdida no silêncio, ela pegou sua intensidade e continuou. E, graças a vocês que reconheceram todo o esforço e dedicação da Bruna ao longo desses meses de confinamento, que isso tudo foi possível! Muitos se encantaram com sua personalidade cativante, vibraram a cada prova, a cada vitória e a cada momento de superação. E agora é só o começo de mais uma história linda que vamos te ver construindo. Você é pika!!! Os rinos são fod*!”.