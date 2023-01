Gabriel Fop se revolta com produção do BBB23 após retorno de Nicácio

Gabriel Tavares, Vulgo Fop, não gostou nada da volta de Fred Nicácio ao BBB23. Em conversa com MC Guimê e Bruno na madrugada desta sexta-feira (27/1), o brother fez críticas à produção do reality show. Na opinião dele, o programa deu muitos poderes ao adversário.

“É a primeira edição que eu vejo uma pessoa voltar do primeiro Paredão”, mencionou MC Guimê. O modelo, então, criticou. “O Fred voltou com muitos poderes na mão”, disse.

“Pô, o cara voltou imunizado, jogou a Prova do Líder e vetou uma pessoa“, comentou Gabriel, indignado. “Voltar, tudo bem, existe Paredão falso. Normal. Mas voltar com três bagulhos?”, disparou.

“É, foi para mexer com o jogo”, reagiu Guimê. Bruno concordou. “Sim, dar uma movimentada”, opinou.

Fred Nicácio e Marília

Fred Nicácio e MaríliaReprodução

Fred Nicácio no BBB23

Fred Nicácio foi o menos votado do Quarto Secreto e retornou ao BBB23

Jogo da discórdia no BBB23 – Metrópoles

Gabriel e Guimê foram bastante citados no Jogo da DiscórdiaReprodução/Instagram

Bruno-Gaga-Cobra-BBB23

Interação sexual de Bruno com cobra do BBB23 constrange webReprodução/Instagram

Tina do BBB23 (Reprodução: Globo)

Tina do BBB23 (Reprodução: Globo)Tina do BBB23 (Reprodução: Globo)

Key Alves e Bruna Griphao

Mais que amigas: friendsReprodução/Globoplay

Gabriel Fop BBB23

Gabriel Tavares no confessionário do BBB23Reprodução/Twitter

Gabriel e Bruna após discurso de Tadeu no BBB23

Bruna e Gabriel conversam após advertência de Tadeu SchmidtReprodução

Griphao bbb 23

Bruna Griphao chorou após advertência de Tadeu

Gustavo – BBB23

Gustavo BBB23Reprodução/Globoplay

Aline Wirley e Bruno BBB23

Aline Wirley e Bruno BBB23Reprodução

Fred BBB23 – cRIS

Fred chora com saudade do Cris no BBB23

Bruna-Griphao-Larissa-BBB23

Larissa Santos também colocouReprodução

Key Alves BBB23

Key Alves no BBB23Reprodução

MC Guimê fumando no BBB23

MC Guimê fumando no BBB23Reprodução

Bruna Griphao – cigarro – bbb23

Caso Bruna Griphao: magreza é sinônimo de saúde? Especialista respondeReprodução/TV Globo

Bruna Griphao e Key Alves

Bruna Griphao e Key AlvesReprodução

Fred Desimpedidos e Larissa Santos no BBB23

Fred Desimpedidos e Larissa Santos no BBB23