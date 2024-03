Galinhada e mimos: saiba os bastidores da visita de Macron a Brasília

O almoço entre o presidente Lula (PT) e o dirigente da França, Emmanuel Macron, parou o trânsito da capital federal. O encontro foi bem no início da tarde dessa quinta-feira (28/3) e, para além da reunião bilateral e dos acordos, alguns detalhes chamaram a atenção de quem acompanhou a agenda presidencial. Entre eles, o cardápio, com coxinha e galinhada, os presentes e os memes.

De acordo com informações do jornal O Globo, a recepção do presidente francês foi no ritmo da bossa-nova. Macron foi recebido na Praça dos Três Poderes ao som de A chegada dos candangos, terceiro movimento de Brasília: Sinfonia da Alvorada, composta por Tom Jobim com letra de Vinícius de Moraes, de 1959.

Presidente Lula recebe o mandatário da França, Emmanuel Macron, em cerimônia oficial no Palácio do Planalto Mimos Para marcar o encontro, as autoridades trocaram alguns presentes. Enquanto Macron trouxe uma camiseta autografada por Kylian Mbappé, atacante do time francês Paris Saint-Germain (PSG), para o presidente Lula, de acordo com informações da assessoria da embaixada da França, o brasileiro presentou o visitante com uma cesta com queijos e vinhos.

Na conta do X, antigo Twitter, o presidente Lula escreveu: “Presenteei o presidente Emmanuel Macron com cinco dos melhores e mais premiados queijos brasileiros, inclusive reconhecidos na França, para que ele possa me dizer o que achou deles”.

As iguarias eram 100% brasileiras, entre elas: um espumante da Serra Gaúcha e queijos procedentes de diversos estados brasileiros, incluindo o Canastra do Serjão, autêntico queijo da Serra da Canastra; o Goa Moderado – Aiuruoca, da região da Mantiqueira, no sul de Minas; o Maranata Bronze; o Lua Cheia – Bueno Brandão, além dos queijos paulistas Cuesta – Pardinho e o paraense Queijo do Marajó.

Títulos e honrarias Ainda no encontro, o presidente Lula concedeu ao francês o Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul — a medalha é a mais alta honraria brasileira concedida aos cidadãos estrangeiros. Já Macron ofereceu à primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, a insígnia da ordem nacional da Legião de Honra, no grau de oficial.

A medalha já foi dada a outros chefes de Estado, como o ex-presidente argentino Alberto Fernandez e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Hora do almoço Os dois presidentes foram recebidos com um menu que representou as cinco regiões do Brasil. Teve moqueca de ovo com arroz de coco e farofa de beiju, robalo assado com banana-da-terra e pirão de caranguejo, ravióli de tapioca com queijo serra da Canastra, galinhada com mini-arroz e pequi e ancho na brasa com rúcula selvagem.

Também foram servidas entradas que iam desde uma releitura da tradicional coxinha brasileira, dessa vez feita com batata-doce, galinha d’angola e crispy de picanha, até pequenos acarajés com vatapá de frutos do mar. A sobremesa foi um mousse com a fruta do cacau. Tudo assinado pela chef Morena Leite, nome por trás do restaurante Capim Santo.

Além dos presidentes, estiveram no almoço algumas personalidades francesas que vivem no Brasil, como o jogador de futebol do Vasco Dimitri Payet, o chef de cozinha Érick Jacquin, o comediante francês Paul Cabannes.

O ex-jogador de futebol brasileiro Raí também esteve na ocasião. A ligação dele com a França vai além do futebol, o atleta realiza um projeto social, chamado Gol de Letra, que é apoiado pelo país de Macron.

Casamento O término do encontro e da visita de Macron ao Brasil foi marcado por um clima de descontração. Em sua conta do X, antigo Twitter, o presidente francês publicou “algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil, e o Brasil ama a França!”, disse.

O post de Macron foi acompanhado do cartaz do filme La La Land, com a foto dos dois líderes de mãos dadas. Em resposta, na rede social, o perfil de Lula comentou com três emojis: a bandeira do Brasil, corações e a bandeira da França.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram