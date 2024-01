Silas Malafaia e sua intrincada teia de apoios políticos no Rio

O presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia, já definiu para quem pedirá votos — com exclusividade — nas eleições da Câmara Municipal do Rio, neste ano, e da Assembleia Legislativa do Rio em 2026.

Na disputa por uma vaga na Câmara Municipal do Rio, o pastor vai mudar o principal nome para quem há anos pedia votos. Malafaia não vai mais fazer campanha para um de seus mais antigos aliados, vereador Alexandre Isquierdo, que hoje é secretário de Juventude e Envelhecimento do governo Cláudio Castro e não é certo se tentará reeleição.

Desta vez, a aposta será o cantor evangélico Waguinho, em sua estreia na política, pelo PL de Bolsonaro. Malafaia avaliou que não precisará apoiar Isquierdo para a Câmara do Rio porque, após a eleição, seja qual for o resultado, o vereador tem a promessa de Cláudio Castro para retornar ao secretariado estadual. A propósito, Isquierdo também chegou a secretário pelas bençãos do pastor.

Mas a previsão é que esse apoio eleitoral retorne em 2026, quando o hoje vereador pretende candidatar-se a deputado estadual.

O plano é que, na teia de alianças de Malafaia, Isquierdo passe a ocupar em 2026 o lugar político que hoje pertence ao irmão do pastor, Samuel Malafaia, que é deputado estadual e pode se aposentar da vida política.