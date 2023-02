Galpão usado para desmanche de carros roubados é localizado em Camaçari

Um galpão utilizado para o desmanche de veículos roubados foi localizado por agentes do Serviço de Inteligência da 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes, na localidade da Estrada da Malícia, em Camaçari, região metropolitana de Salvador (RMS).

Um suspeito, que não teve a identidade revelada, foi autuado em flagrante. Contra ele também havia um mandado de prisão em aberto por roubo no estado de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, o registro de roubo de um veículo Chevrolet/Spin, ocorrido na segunda-feira (20), próximo a um condomínio em Jauá, na orla de Camaçari, deu aos agentes pistas elementais para localizar o galpão. Câmeras de vigilância foram analisadas. Um motorista de transporte por aplicativo e outros envolvidos foram identificados com a investigação.

Aos observar as imagens, foi constatado que os suspeitos rebocaram o veículo, que estava com problemas mecânicos, para a localidade de Mutirão, em Vila de Abrantes, e em seguida para o galpão. O carro utilizado para levar o veículo roubado também foi identificado pelos investigadores. No local, os policiais encontraram o veículo Chevrolet/Spin com restrição de roubo desmontado e outras peças de carros de procedência duvidosa.

Além do homem preso e autuado em flagrante, outras pessoas são investigadas. A titular da 26ª DT / Abrantes, delegada Elaine Laranjeira, afirma que as diligências terão continuidade. “Trata-se de um grupo suspeito de roubar, desmanchar e enviar as peças dos veículos para o comércio ilegal. Todo material apreendido será periciado e seguiremos apurando para identificar os outros possíveis envolvidos”, informou.