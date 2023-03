Galvão convida dupla demitida da Globo para transmissão de amistoso

O narrador esportivo Galvão Bueno, fechou uma parceria com Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo, casal de ex-árbitros recém demitidos da Globo após a emissora acabar com a Central do Apito, para comentarem o amistoso entre Brasil e Marrocos neste sábado (25/3).

Vale destacar que além da dupla, a transmissão do Canal GB também vai contar com as participações de Zico, Cristiane e Felipe Neto.

Relembrando os velhos tempos de TV Globo, Galvão Bueno também terá a presença de velhos conhecidos na transmissão da partida como Walter Casagrande, Arnaldo Cezar Coelho e Tino Marcos.

O fim da Central do ApitoNesta semana, a Globo comunicou o fim da Central do Apito alegando que tornou obsoleta a presença de comentaristas de arbitragem.

“A Central do Apito deixa de existir durante as transmissões de futebol. As análises sobre arbitragem serão feitas, quando necessário, no conteúdo dos programas esportivos”, diz a Globo.

“Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo não fazem mais parte do time de esporte da Globo. Nos últimos anos, com a implantação e consolidação do árbitro assistente de vídeo (VAR), as questões de arbitragem foram recebendo outro tipo de tratamento e o VAR foi oferecendo respostas às questões apresentadas durante os jogos”, comunicou a emissora.