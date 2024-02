Gangue do Rolex rouba relógio de luxo de dentista dos famosos; vídeo

São Paulo — Criminosos da chamada Gangue do Rolex invadiram a clínica do dentista Roberto Viotto, que atende celebridades como Ludmilla, Zé Felipe e Bruna Biancardi, e levaram um relógio de luxo avaliado em cerca de R$ 300 mil. A quadrilha invadiu o local, no Tatuapé, zona leste da capital, na tarde dessa quinta-feira (22/2).

As imagens das câmeras de segurança do local mostram o momento em que dois homens com capacetes invadem o Instituto Viotto e rendem funcionárias e uma mulher com uma criança no colo (veja abaixo).

Eles perguntam especificamente pelo “dr. Viotto” e seguem até um auditório onde acontecia uma aula. O dentista, então, é abordado e os ladrões pedem seu relógio. Em suas redes sociais, o dentista contou que temeu pela vida de todos que estavam no local e entregou o relógio de luxo.

“Eu comprei esse relógio há cerca de 30 dias. Não deu nem tempo de curtir”, contou. Viotto afirmou que trocou duas motos pela joia, pois tinha medo de sair com as motos e ser assaltado. “Olha que ironia.”

“Ainda sobrou um carnê de moto para pagar e uma dívida com o relojoeiro”, disse.

O dentista disse, ainda, que o crime “tem cara de fita dada”, pois ele não anda com o relógio no pulso. A peça, segundo ele, ficava sempre “escondida”, ou no bolso ou no carro. Depois do assalto, ele disse ter concluído que “é melhor não ter [um relógio tão caro]”.

O Metrópoles pediu detalhes da investigações à Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas não obteve retorno. O espaço está aberto.

“Dentista influencer” Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, o dentista Roberto Viotto tem uma lista de clientes famosos, como os cantores Ludmilla e Zé Felipe, a influenciadora Bruna Biancardi, atletas, vários ex-BBBs e até políticos como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (veja abaixo).

viotto-nunes

O dentista Roberto Viotto (dir.) ao lado do prefeito de SP, Ricardo Nunes Reprodução/Redes Sociais

viotto-bufoni

O dentista Roberto Viotto ao lado da skatista Leticia Bufoni Reprodução/Redes Sociais

naldo-benny

O dentista Roberto Viotto (dir.) ao lado do cantor Naldo Benny Reprodução/Redes Sociais

roberto-viotto-dentista

Roberto Viotto, o dentista dos famosos Reprodução/Redes Sociais

roberto-viotto-dentista

Roberto Viotto, o dentista dos famosos Reprodução/Redes Sociais

Viotto é especialista em endodontia e lentes de contato dentais. Além da clínica na Vila Nova Conceição, na zona sul, ele comanda o Instituto Viotto, na zona leste, em que ministra aulas de reabilitação estética funcional.