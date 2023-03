Gêmeos canadenses nascem de 22 semanas e entram para o Guiness Records

Um casal de gêmeos, Adiah e Adrial, ganharam um título no Guiness World Records como os mais prematuros do mundo. Eles nasceram com 22 semanas no hospital Mount Sinai em Toronto, no Canadá, pesando, juntos, apenas 750 gramas.

De acordo com os médicos, caso Adiah e Adrial tivessem nascido algumas horas antes, as medidas para salvar a vida deles sequer teriam sido tentadas. A maioria dos hospitais não tenta salvar recém-nascidos com menos de 26 semanas.

A mãe dos gêmeos, Shakina Rajendram, entrou em trabalho de parto com 21 semanas e cinco dias. Ela estava sentindo as contrações, sangramento e dores extremas. Ao chegar ao hospital, foi informada que os bebês não tinham chance de sobrevivência.

No entanto, após um ultrassom confirmar que ambos estavam vivos e com fortes batimentos cardíacos, os pais pediram ajuda aos médicos, que a transferiram para o Hospital Mount Sinai.

Mesmo com as contrações, Shakina foi orientada a “segurar” os dois até completarem 22 semanas. No dia 4 de março de 2022, Adiah e Adrial nasceram pensando 330 gramas e 420 gramas, respectivamente.

Logo após o parto, os dois foram diagnosticados com hemorragias cerebrais. Além disso, Adrial também sofreu com problemas renais, pulmonares e infecção generalizada. Eles passaram seis meses no hospital sob os cuidados da equipe médica até receberem alta.

Shakina e seu marido, que já haviam perdido um bebê em uma gestação anterior, lembram que quase viram seus filhos morrerem diante de seus olhos.

“Em meio a todo esse cenário, de ouvir que a chance de sobrevivência é praticamente zero e que a probabilidade de eles terem alguma deficiência é realmente alta, estavamos apenas nos agarrando à nossa esperança e fé , confiando em Deus”, diz ela, em entrevista ao livro dos recordes.

Felizmente, hoje os gêmeos estão bem, saudáveis, e vivendo ao lado da família.

