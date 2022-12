General sobre bolsonaristas em QGs: “Fanfarrões travestidos de patriotas”

O candidato a deputado federal derrotado nas eleições deste ano, General Paulo Chagas (Podemos), usou o Twitter na noite desta segunda-feira (26/12) para criticar apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que vêm tentando convencer as Forças Armadas a darem um golpe a fim de evitar que o presidente eleito Lula (PT) tome posse.

O primeiro tuíte do candidato – que teve 2.572 votos – fez questão de ressaltar a diferença entre políticos e comandantes. “Qualquer cidadão pode ser Deputado, Senador ou Presidente da República, basta candidatar-se e ser eleito, o mesmo mão acontece se quiser ser Comandante da Marinha, do Exército ou da Força Aérea, porque para isso é preciso ter competência adquirida em uma carreira bem sucedida de mais de 40 anos de serviço”.

Logo depois, ele chamou os acampados em frente aos QGs pelo Brasil de “fanfarrões travestidos de patriotas”, por quererem impor algo a ser feito pelos membros das Forças Armadas. “Fanfarrões travestidos de patriotas, movidos pela utopia do ‘se fosse eu’ e pela disposição teatral de ser o que nunca foram e que nunca serão, ridiculamente julgam-se em condições de ensinar os Comandantes das FA a cumprir as suas missões baseados nos filminhos de guerra que assistiram”, bradou.

Por fim, ele usou uma foto do personagem da série de filmes Rambo, interpretado por Sylvester Stallone, para chamar de “patético” movimentos como o terrorismo feito por um bolsonarista em Brasília, que planejava usar bombas e armas para promover um massacre na cidade. “O pânico criado pela volta ao poder dos que haviam sido alijados dele e que, por trilhões de razões, não poderiam ter voltado, fez surgir a figura patética do ‘fanfarrão travestido de patriota audaz’, caracterizada por discursos inflamados e atitudes inspiradas no Rambo do cinema americano”.

Veja os tweets



paulo chagas 1

paulo chagas 2

paulo chagas 3

