George Santos renuncia a cargos em comissões na Câmara dos EUA

George Santos, congressista do partido Republicano nos Estados Unidos e filho de brasileiros, deixou suas atribuições nos comitês da Câmara para onde foi recentemente designado e esperará até que as investigações sobre sua conduta terminem, informou seu gabinete.

“O congressista está reservando seus assentos em comitês designados até que seja devidamente inocentado tanto da campanha quanto das investigações financeiras pessoais”, disse sua porta-voz, Naysa Woomer. Ele foi nomeado no início de janeiro para cargos nos comitês de Ciência, Espaço e Tecnologia da Câmara; e para o de Pequenas Empresas.

Ao site americano The Hill, o congressista Don Bacon, também do partido Republicano, disse que Santos informou ao partido que se retiraria dos comitês “temporariamente” até que “as coisas se acertem”. A decisão ocorre 24 horas após o encontro de Santos com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy.

Entenda o casoO filho de imigrantes brasileiros nascido em Nova York alegava que havia estudado em uma das mais renomadas instituições do país, a Baruch College. Ele também disse em seu currículo que era ex-funcionário de bancos de investimentos e que era um “orgulhoso judeu americano”. Segundo ele, neto de judeus ucranianos que fugiram da perseguição nazista durante a 2ª Guerra Mundial.

A longa lista de incoerências curriculares de Santos unidas ao discurso de combate à esquerda radical e proteção ao “sonho americano, tidas como verdade até então, agradou aos eleitores republicanos que viram no rapaz um candidato ao Congresso do país.

Mas as falsas alegações de Santos foram desmentidas pela própria imprensa dos Estados Unidos, pelo jornal New York Times. Além disso, o discurso conservador também foi colocado à prova quando foi revelado que no passado ele já foi drag queen.