George Santos: “Se 142 pessoas pedirem minha renúncia, eu renunciarei”

Um grupo de políticos do Partido Republicano dos Estados Unidos oficializou, na quarta-feira (11/1), um pedido de renúncia do deputado George Santos, que é filho de brasileiros. Em resposta aos pedidos, o deputado declarou a imprensa local que apenas “se 142 pessoas pedirem minha renúncia, eu renunciarei”.

No entanto, George Santos não respondeu aos repórteres o que significava o número.

Em seu perfil nas redes sociais, ele afirma que foi eleito pelo “para servir o povo de #NY03 [3º Distrito Congressional de New York], não o partido e os políticos”. Santos ainda escreveu que não pretende renunciar do cargo.

I was elected to serve the people of #NY03 not the party & politicians, I remain committed to doing that and regret to hear that local officials refuse to work with my office to deliver results to keep our community safe and lower the cost of living.

I will NOT resign!

— George Santos (@Santos4Congress) January 11, 2023

George Santos continua sendo criticado por mentir sobre seu currículo e enganar os eleitores. Ele também é alvo de investigações nos EUA e no Brasil.

Algumas figuras políticas do próprio partido Republicano dos Estados Unidos que acreditam que o deputado “desgraçou a Câmara dos Deputados e não o consideramos um de nossos congressistas”.

Porém, o presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, disse a repórteres nesta quinta-feira (12/1) que deixará o destino de George Santos nas mãos do Comitê de Ética e dos eleitores.

No Twitter, ele “zombou” de um comentarista político da CNN, Adam Kinzinger. O jornalista respondeu o texto de publicado por Santos com “renuncie agora”. “Vá na CNN e chore por isso”, escreveu George Santos.

Go on @CNN and cry about it https://t.co/2FNmnc0W6n pic.twitter.com/ppMghdn0ao

— George Santos (@Santos4Congress) January 11, 2023