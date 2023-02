Gil do Vigor é parado por polícia em aeroporto dos EUA: “Primeira vez”

O ex-bbb Gil do Vigor, 31 anos, foi parado pela polícia do Aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, neste domingo (26/2). Em um vídeo publicado em sua conta do Instagram, Gil afirmou que foi questionado sobre uma viagem “bate-volta” que teria feito para o Brasil.

“Me levaram para a salinha pela primeira vez. Perguntaram: ‘Como assim você foi um dia ao Brasil e voltou no outro?’. E eu falei que era porque fui tabalhar. E ele questionou: ‘Se você faz PhD, por que foi trabalhar?’”, contou Gil.

Em seguida, o ex-bbb afirmou que disse ao policial que, apesar de cursar PhD nos EUA, “pode ter várias atribuições”.

Gil ainda brincou com a situação. “”Eu falei: ‘Porque sou assim, chique, fino. Entendeu? A pessoa que é fina faz assim, um bate e volta’”.