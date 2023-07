Tarcísio volta atrás e desiste de transferir a Cracolândia para o Bom Retiro

Segundo o governo de São Paulo, novas possibilidades estão sendo estudadas, mas sem definição

Celio Messias / Governo do Estado de SP

Segundo o governo, após avaliações, a estratégia de direcionar o fluxo para o Complexo Prates será revista



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desistiu da ideia de transferir os usuários de drogas da Cracolândia para a região do Bom Retiro, na capital paulista. A decisão foi confirmada nesta quinta-feira, 20, pela assessoria do Estado. Segundo o governo, após avaliações, a estratégia de direcionar o fluxo para o Complexo Prates será revista. Com isso, novas possibilidades para “o problema da Cracolândia” estão sendo estudadas, mas ainda não há definição. “O Governo de SP tem ampliado as ações sociais e de saúde para o atendimento aos usuários de crack e outras drogas na região central da Capital, além de intensificar as ações preventivas e ostensivas na área de segurança pública”, diz ainda o comunicado.

A mudança aconteceu horas após Tarcísio fazer um sobrevoo na região central de São Paulo. Como o site da Jovem Pan mostrou, o governador percorreu a região atual da Cracolândia, próxima às ruas Gusmões, Vitória, Santa Ifigênia e a Avenida Rio Branco, no centro da capital, e também a área cogitada para tentativa de transferência do fluxo. A proposta de transferir a Cracolância para o Complexo Prates, no Bom Retiro, teria como objetivo, segundo o governo, “aproximar os dependentes químicos de equipamentos de tratamento” e de afastá-los de locais com muitas residências e comércio.