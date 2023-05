Giuliana Morrone revela ter sido vítima de golpe por 10 anos

Giuliana Morrone descobriu que sofreu um golpe por uma falsa corretora de seguro por mais de dez anos. A jornalista decidiu compartilhar seu relato nas redes sociais nesta quarta-feira, 10.

A comunicadora contou que a “profissional” foi recomendada pelo primo e, por ser considerada extremamente eficiente por conhecidos, que também desconheciam a prática criminosa, ela nunca desconfiou que os boletos que recebia eram falsos.

Foi através do primo, anos depois, que ela descobriu a farsa. “Assim, de boca em boca, ela passou a providenciar seguros de carros de toda a família, amigos, vizinhos, sempre gratos pela indicação. Ela deveria ter sido batizada com o nome de Eficiência. Trabalhava como freelancer e me orientava a não perder tempo com aplicativo ou telefonemas para a empresa de seguros”, iniciou Giuliana.

“Em qualquer emergência, bastava mandar mensagem para ela, que resolvia tudo. Bateram no meu carro e ela imediatamente tomou todas as providências. Aconselhada por ela, nem usei o seguro. A franquia era alta e eu não queria perder bônus com desconto na renovação. Era tão competente que acabei ficando mal acostumada, cliente mimada.”

A jornalista explicou que, depois que seu pneu furou, ela lembrou de agradecer a indicação do primo que, imediatamente, a alertou: “Você não ficou sabendo? Durante anos, os clientes da Senhora Eficiência foram vítimas de golpe. Ela mandava boletos falsos, como se fossem da seguradora. Senhora Eficiência tinha um esquema de motoboys que resolviam pequenos incidentes, como bateria descarregada, pneu furado”.

“Durante anos, ninguém precisou de seguro para algo mais grave, como furto ou acidente. Até que um dia bateram no carro de uma prima e ela descobriu que nunca teve seguro. A notícia foi se espalhando aos poucos, chegou hoje a mim. Cobrei agora da Senhora Eficiência a apólice de seguros e ela me bloqueou. Cai o pano.”