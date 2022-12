Gkay passa mal, amigos chamam ambulância e ela está internada em SP

Gkay passou mal e foi internada às pressas na tarde desta terça-feira (27/12). A influenciadora, que ao longo das últimas horas sofreu uma série de bombardeios na internet, saiu de casa em uma ambulância, que foi acionada pelos amigos que a acompanhavam em sua casa. A coluna LeoDias soube por pessoas próximas que ela está sob efeito de remédios neste momento, sem previsão de alta, em um hospital na cidade de São Paulo.

Atualização sobre o estado de saúde de GkayMinutos após nossa reportagem publicar sobre a internação da influenciadora, fomos informados que ela receberá alta nesta quarta-feira (27/12).

Entenda como tudo começou

Durante o Melhores do Ano, exibido no último domingo (25/12), Fábio Porchat fez uma piada dizendo que Jô Soares pode ter falecido para evitar uma entrevista com Gkay. A influenciadora demonstrou ter ficado triste e ofendida com a situação. Em conversa exclusiva com ela, a coluna LeoDias descobriu o que foi dito por Porchat.

Por mensagem, o humorista escreveu que não imaginava que Gkay fosse ficar triste com a fala dele, pois ela está em evidência. Ele ainda teria reforçado que tudo não passou de uma simples piada.

Após Gkay ignorar a mensagem enviada pelo humorista, Fábio Porchart decidiu se pronunciar nesta terça-feira (27/12), através de um vídeo, onde explicou que a piada feita, se referia à dificuldade de entrevistar Gkay, e deixou claro de que não pretendia pedir desculpas para a dona da “Farofa”. Afinal, ele considera o texto dito no Melhores do ano do Domingão com Huck como nada humilhante.

O vídeo do Porchat“A minha piada com Gkay foi sobre a participação horrível dela na Tatá Werneck (no ‘Lady night’). Foi estranhíssima, caótica, ela babou água… a Tatá ficou apavorada, todo mundo viu isso. Todo mundo riu e falou: ‘meu deus, que loucura, ela pirou’. Eu disse: Nem Jô ia aguentar. A piada não é sobre morte. É sobre nem o Jô ia aguentar entrevistá-la. Não foi humilhante. Não humilhei ninguém. Essa é a piada. Sobre isso. O Jô não morreu pela Gkay. Não forcem a barra”, disse Porchat.

