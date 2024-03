Gleisi garante Lula em 2026 e vê relação com Congresso apaziguada

Presidente do PT também voltou a criticar Campos Neto e declarou ter vontade de retornar ao Senado

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), garantiu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será candidato à reeleição à presidência em 2026. A declaração se deu em entrevista à CNN Brasil, que foi ao ar neste sábado (9.mar.2024).

Gleisi afirmou que o petista é o melhor nome para o “campo democrático” no próximo pleito e defendeu que os candidatos a prefeito das capitais neste ano estejam no palanque na campanha presidencial.

“Nós queremos eleger um time que dê sustentação a 2026. O primeiro ponto na política de alianças é que aquele que apoiarmos nas eleições deste ano estará no palanque de Lula em 2026“, afirmou.

A presidente do PT ainda minimizou a falta de presença da legenda como cabeça de chapa na disputa das principais capitais do país, como São Paulo e Rio de Janeiro.

“Nós ganhamos a eleição com Lula costurando uma frente ampla, sabemos da importância das forças políticas juntas. Isso não quer dizer que tenhamos que abrir mão das nossas concepções“, declarou.

Questionada sobre a relação entre o petista e o Congresso, Gleisi afirmou que as conversas devem ser mais tranquilas neste ano. Com eleições municipais próximas, a tendência é que a Câmara e o Senado agilizem a tramitação de projetos prioritários para serem votados ainda neste primeiro semestre.

A petista se esquivou sobre o comando na Câmara dos Deputados em 2025. Nos bastidores, o presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL), quer emplacar nomes de aliados, como Antônio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União Brasil-BA).

CRÍTICAS A ROBERTO CAMPOS NETO Gleisi Hoffmann voltou a fazer críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e afirmou que ele deveria terminar o mandato “quieto”. A deputada ainda criticou a taxa de juros praticada no Brasil, de 11,25% ao ano, e as ações de Campos Neto em prol da autonomia financeira do BC.

“A posição do PT já era contra a autonomia do Banco Central naquele primeiro projeto que foi colocado. Ele é o banco do Tesouro. Vem o Campos Neto e diz que quer autonomia financeira. Ele vai fazer o que ele quiser. Vai virar o quê? Um banco privado?“, delcarou. Completou dizendo:

“O Roberto Campos Neto deveria terminar seu mandato tranquilo, acho que já está equivocado com a política de juros que ele mantém. Termina quieto o seu mandato e deixa a bola“.

Leia a seguir as declarações de Gleisi Hoffmann em sua entrevista à CNN Brasil:

estratégia para 2024: “Temos 87 candidaturas definidas e grande parte em processo de definição, ou porque estamos discutindo com aliados ou porque temos que ter uma decisão interna do PT. O PT vai lançar candidatos onde tem condição de disputar. Não adianta lançar candidato para marcar posição, não estamos mais nesse processo”

relação com Fernando Haddad: “A relação está bem tranquila. Já tivemos lá atrás alguns entendimentos diferentes, foi por conta da política fiscal, muito exclusivamente”.

operações contra Jair Bolsonaro: “Não sei [se ele será preso]. Ele está tendo direito ao devido processo legal, o que o Lula não teve. Comprovada a participação, ele tem que ser preso, sim”.

eleições no PT: “Eu gosto muito do Edinho [Silva], com todas as condições de assumir a presidência do PT, como o José Guimarães, que também se demonstra com possibilidade de ser. Vamos fazer essa discussão, inclusive com o presidente Lula”.

volta de Marta Suplicy ao PT: “Eu sempre disse que a Marta foi um das minhas grandes referências no movimento feminista. Ela teve uma importância muito grande na construção do PT. Acho que naquele momento do impeachment da Dilma ela se equivocou, mas acho que ela reavaliou e se reposicionou na política”

convites para ministérios: “O presidente Lula conversa comigo sobre as definições dos ministérios, mas não para me convidar”

volta ao Senado: “Estamos discutindo. Se me perguntar se tenho vontade de ser, eu tenho sim. Eu não alimento o sonho de ser governadora do Paraná, acho que na questão do Senado eu posso dar uma grande contribuição”.