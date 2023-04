O fim do Retorno: Doutor Piaba chega a sua apresentação final

Em comemoração ao sucesso histórico que foi “Doutor Piaba” em 2000, Renato Piaba estrela o espetáculo ”Doutor Piada, o Retorno”.

A apresentação traz histórias do cotidiano de médicos plantonistas, com depoimentos e perrengues de pacientes de uma emergência. E desta vez conta com a grande novidade: a participação da enfermeira Piabete, personagem de grande sucesso interpretado por ele.

Lançado em março, em Salvador, no Teatro Jorge amado, o espetáculo continuou em cartaz por todo o mês de Abril e chega à sua última apresentação ao melhor estilo plantonista: na sexta-feira (21), dia do feriado de Tiradentes e no domingo (23). Os ingressos custam R$ 35 (meia) a R$ 70 (inteira) e podem ser adquiridos no Sympla.

Assinantes CORREIO têm direito a um desconto especialíssimo, com 40% de abatimento no valor da inteira.