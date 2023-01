Globo de Ouro 2023: veja o que celebridades vestiram na premiação

A temporada de premiações do cinema em 2023 começou com o Globo de Ouro. Nessa terça-feira (10/1), em Los Angeles, nos Estados Unidos, ocorreu a 80ª edição. Antes de condecorar os atores que se destacaram em séries e filmes no último ano, a atenção dos telespectadores se voltou para os looks das celebridades ao chegarem na cerimônia. Além dos tradicionais vestidos de gala, com direito a muito brilho, os homens apostaram em produções que fugiram do clássico black tie.

Vem conferir!

O brilho apareceu em diferentes visuais na noite do Globo de Ouro 2023. Angela Bassett, por exemplo, escolheu um vestido prateado de gola alta by Pamella Roland. Jessica Chastain também apostou na exuberância dos bordados com um look Oscar de la Renta.

Michelle Yeoh brilhou em azul, de Armani, com direito a camadas de saias de diferentes comprimentos. Já Sheryl Lee Ralph surgiu com um visual roxo, da Aliétte. Julia Garner elegeu um vestido rosa com corpete e detalhes de cristal. Jennifer Coolidge foi de Dolce & Gabbana, com paetê em preto.

Angela Bassett, de Pamella Roland, no Globo de Ouro 2023Jessica Chastain, de Oscar de la RentaMichelle Yeoh, de ArmaniSheryl Lee Ralph, de AliétteJulia Garner, de GucciJennifer Coolidge, de Dolce & GabbanaA 80ª edição do Globo de Ouro também contou com visuais volumosos e com recortes. Jenna Ortega apareceu com uma composição da Gucci em tom terroso, com toque esvoaçante em plissado, enquanto Selena Gomez se jogou nas mangas bufantes roxas, em um vestido preto da Valentino.

Michelle Williams optou por um vestido branco da Gucci, com aspecto tridimensional de ondas e drapeados. Outro visual interessante foi o amarelo de Anya Taylor-Joy, da Dior, com conjunto de top sem alças e saia longa.

De Prada, Letitia Wright apostou em um degradê alaranjado com bordas brancas. Quem também deu o que falar foi Margot Robbie, que cessou os rumores de que o relacionamento com a Chanel teria acabado. A atriz foi vista, mais uma vez, usando um ouftit rosa da marca francesa, com decote de frente única.

Jenna Ortega, de GucciSelena Gomez, de ValentinoMichelle Williams, de GucciAnya Taylor-Joy, de DiorLetitia Wright, de Prada, e Margot Robbie, de Chanel, no Globo de Ouro 2023Em geral, os homens assumiram mais riscos de moda do que em anos anteriores do Globo de Ouro e até em outras premiações. Nada óbvio, Donald Glover, por exemplo, optou por um modelito branco de cetim, que remetia a um roupão, da Saint Laurent. Por cima, blazer preto.

Billy Porter surgiu a bordo de um vestido volumoso, assinado por Christian Siriano. O modelo incluiu um smoking longo com uma cauda generosa de veludo rosa. Outro ator que apostou em cores foi Andrew Garfield. O norte-americano elencou um terno em tom terroso da marca Zegna, que foi mesclado com camisa preta e gravata alongada, em visual fluido.

Quem também saiu do convencional foi Reece Feldman. Com sobreposição, ele escolheu um blazer da marca Egonlab, combinado com saia de cintura alta by Daniel W. Fletcher.

A grife Valentino foi a escolha de Eddie Redmayne para o Globo de Ouro. O terno foi elevado com uma rosa maximalista. Tyler James Williams investiu em um conjunto com estética acetinada. O visual da etiqueta Amir somou uma calça ampla de cintura alta com um blazer de modelagem cropped.

Donald Glover, de Saint LaurentBilly Porter, de Christian SirianoReece Feldman, de Egonlab e Daniel W. FletcherEddie Redmayne, de ValentinoAndrew Garfield, de ZegnaTyler James Williams, de AmiriGlobo de OuroApós sofrer boicote na edição de 2022, devido a acusações de racismo e corrupção, o Globo de Ouro voltou à cerimônia tradicional, com ampla presença de celebridades. Entre os destaques dos vencedores em 2023, estão o filme Os Banshees, e as séries Abbott Elementary e The White Lotus.

A lista de atrizes e atores vencedores englobou Amanda Seyfried (Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Filme Para TV, por The Dropout); Jennifer Coolidge (Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie, por The White Lotus); Tyler James Williams (Melhor Ator Coadjuvante em Série, por Abbott Elementary); Kevin Costner (Melhor Ator em Série de Drama, por Yellowstone); e Zendaya (Melhor Atriz em Série de Drama, por Euphoria).

Também foram agraciadas personalidades como Cate Blanchett (Melhor Atriz em Filme de Drama, por Tár); Michelle Yeoh (Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo); e Austin Butler (Melhor Ator em Filme de Drama, por Elvis). Veja a lista completa de premiados do Globo de Ouro 2023.

Confira mais looks na galeria:

A$AP Rocky e Rihanna, de Schiaparelli, no Globo de Ouro 2023 – foto Virisa Yong

A$AP Rocky e Rihanna, de Schiaparelli, no Globo de Ouro 2023 Virisa Yong/Globo de Ouro/Divulgação

Viola Davis, de Jason Wu, no Globo de Ouro 2023Amy Sussman/Getty Images

Ana de Armas, de Louis Vuitton, no Globo de Ouro 2023Jon Kopaloff/Getty Images

Barry Keoghan, de Louis Vuitton, no Globo de Ouro 2023Kevin Mazur/Getty Images

Ayo Edebiri, de Rosie Assoulin, no Globo de Ouro 2023Daniele Venturelli/WireImage via Getty Images

Emma D’Arcy, de Acne Studios, e Milly Alcock, de Givenchy, no Globo de Ouro 2023 Amy Sussman/Getty Images

Michaela Jaé Rodriguez, de Balmain, no Globo de Ouro 2023Jon Kopaloff/Getty Images

Daisy Edgar-Jones, de Gucci, no Globo de Ouro 2023Matt Winkelmeyer/FilmMagic via Getty Images

Quinta Brunson, de Christian Siriano, no Globo de Ouro 2023Daniele Venturelli/WireImage via Getty Images

Claire Danes, de Giambattista Valli, no Globo de Ouro 2023Amy Sussman/Getty Images

Austin Butler, de Gucci, no Globo de Ouro 2023Kevin Mazur/Getty Images

Kerry Condon, de Brandon Maxwell, no Globo de Ouro 2023Kevin Mazur/Getty Images