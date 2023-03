Globo demite narrador veterano após 24 anos na emissora

A Globo demitiu seu narrador esportivo mais experiente. Jota Júnior, de 74 anos, revelou em sua rede social ter sido dispensado na tarde desta terça-feira (14/3).

Na emissora, onde trabalhou desde 1999, Jota atuava nos canais pagos SporTV e Premiere, transmitindo jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Série B e campeonatos estaduais.

Jota Júnior, ex-narrador do Grupo Globo

Jota Júnior

Jota Júnior

A última narração foi ao ar há uma semana, na derrota da Ponte Preta para o Brasil de Pelotas, válida pela segunda fase da Copa do Brasil.

“No mês em que completo 24 anos de casa estou deixando o SporTV. Acabo de ser comunicado. Pouco a dizer, mas agradecer a todos que me acompanharam em meus trabalhos”, escreveu Jota Júnior no Facebook.

O locutor esportivo ainda se colocou à disposição para novos trabalhos: “As páginas da vida vão sendo viradas e novos capítulos estão sempre à nossa disposição. Que outros desafios apareçam, pois para a frente é que se anda”.

Narrador desde 1969, marcou o jornalismo esportivo inicialmente na Band, onde trabalhou durante 19 anos e transmitiu 4 Copas do Mundo.

Pelo SporTV, narrou as Copas de 2010, na África do Sul, e 2014, no Brasil. Durante a pandemia de coronavírus, ficou fora do ar para evitar o contágio. Retornou em maio de 2021.