Globo prepara demissões de jornalistas com salários mais altos

A Globo prepara uma nova leva de demissões no seu departamento de jornalismo, segundo o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro.

A entidade informou que se reuniu com o RH da emissora na última sexta-feira (31/3), quando foi informada sobre os cortes que ocorrerão em abril e maio.

De acordo com o sindicato, a Globo comunicou que “passa por um processo de ajuste” e que por causa disso promoverá “demissões pontuais”.

Os cortes devem atingir “os salários mais altos”, que estariam “incompatíveis com o mercado”, ainda segundo o sindicato. A emissora não informou quantos e quais funcionários serão desligados.

“Manifestamos nossa posição contrária a processos de demissão em massa e cobramos informações sobre a quantidade e o perfil dos profissionais que serão atingidos”, afirma o sindicato, em nota.

A entidade diz ainda que o processo de demissões ocorre no momento em que a categoria negocia uma convenção coletiva para “reduzir perdas salariais” e “assegurar melhores condições de trabalho e remuneração” aos profissionais da emissora.

O sindicato destaca que os jornalistas da emissora “tiveram um desempenho excepcional na produção de informação verídica e de qualidade” e que este é “o momento em que a economia do país busca se reerguer após o cenário de terra arrasada vivido nos últimos anos”.

“Em vista disso, o sindicato repudia veementemente a postura da direção da empresa que, mais uma vez, penaliza justamente aqueles que são seu principal patrimônio, os trabalhadores”, diz o sindicato.

Em nota enviada ao Metrópoles neste domingo (2/4), a Globo afirma que “tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução” e que “seus resultados refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios”.

“Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”, diz a emissora.