Globo se rende a Belo e cantor sonha com especial de Roberto Carlos

Se algum dia alguém teve dúvida que Belo brilharia na TV Globo novamente, agora não tem mais. O cantor, que após alguns problemas em sua vida pessoal chegou a ser evitado na emissora, voltou aos Estúdios Globo no quadro Dança dos Famosos e foi muito bem recebido por toda equipe de Luciano Huck.

O apresentador, inclusive, demonstra gostar bastante de Belo e, na produção, ele é o queridinho. Belo tira fotos com todos, grava vídeos e prova que sua popularidade nunca deveria ter sido evitada. Até seus adversários no quadro fazem questão de postar sempre nas redes sociais o quanto admiram o cantor.

Belo

Belo como personagem da série VeronikaReprodução

Pagodeiro Belo

Além do aluguel, Belo deve IPTU e contas de água e luzReprodução/Instagram

cantor belo foto de instagram

Belo Reprodução/Instagram

cantor belo

Belo Reprodução

Belo, cantor, Brasília (DF), 23/06/2019. Funn Festival, shows do Buchecha e Belo. Foto: Jacqueline Lisboa/Especial para o Metropoles

O cantor BeloJacqueline Lisboa/Especial para o Metropoles

Belo cantor

BeloReprodução/TV Globo

Apelidado de Roberto Carlos do Pagode, Belo tem confidenciado a amigos que seu grande sonho é participar do especial de final de ano do Rei.

Em seus shows “Belo in Concert”, o pagodeiro já canta algumas músicas de Roberto, se apresenta de terno e até distribui rosas para a plateia.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.