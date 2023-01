Globo tentou comprar Chaves por US$ 10 milhões, revela Dona Florinda

Eterno sucesso do SBT no Brasil, Chaves quase foi comprado pela Globo nos anos 1990. O interesse da emissora pelo humorístico mexicano foi revelado por Florinda Meza, intérprete de Dona Florinda.

Em entrevista à apresentadora Adela Micha, a atriz de 73 anos relembrou o dia em que a Globo ofereceu US$ 10 milhões pelos roteiros de seu marido, Roberto Gómez Bolaños, criador e protagonista de Chaves.

Chaves estreou na TV brasileira em 1984Reprodução

“A Globo veio em 1996. Eles sabiam que em 2000 os direitos venceriam e vieram falar com Roberto e ofereceram US$ 10 milhões por 10 anos. Em 1996, era um valor altíssimo!”, contou Florinda Meza.

Na época, Chaves já era uma das maiores audiências do SBT e costumava incomodar a Globo, que havia de encerrar Os Trapalhões. A rede carioca, então, tentou se apoderar apenas dos textos de Bolaños, e não dos episódios, que considerava de baixíssima qualidade.

“Mas Roberto não quis. Eles não queriam o material [as fitas], queriam somente os direitos literários para fazer novos programas. Mas Roberto era extremamente fiel à Televisa”, prosseguiu a atriz.

A Globo voltou a se interessar pela obra de Bolaños duas décadas depois, quando comprou os direitos de transmissão de Chaves e Chapolin para TV paga e exibiu os programas no Multishow.

Em 2000, Bolaños renovou os direitos de suas obras com a Televisa por US$ 5 milhões, metade do valor oferecido pela Globo, por um período de 20 anos. O prazo venceu em julho de 2020 e, desde então, Chaves saiu do ar em todo o mundo.

Assista à entrevista de Florinda Meza: