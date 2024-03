BBB 24: equipe de Fernanda abandona lealdade e ataca aliada Giovanna

Aliadas no BBB 24, Fernanda e Giovanna viraram rivais fora do jogo. Emparedadas, juntamente com a rival Beatriz, as participantes deveriam unir votos para eliminar a adversária, mas a equipe de Fernanda adotou uma estratégia diferente: para salvar a carioca, pediram para os fãs votarem em Giovanna.

“Isso não é um contto de fadas, a nossa única opção aqui é fazer dar certo e nós vamos tentar até o fim. Sigam nosso posicionamento estratégico, nosso foco é a Fernanda. Votem em Giovanna para salvar a Fernanda”, escreveram os adms da carioca.

Fernanda: Videogame, 5 mil reais em eletrodomésticos, 45 mil reais em dinheiro e uma adega Foto: Reprodução

Giovanna: 2 Smart TVs, 5 mil reais em eletrodomésticos e 50 mil reais em dinheiro

Como resposta, a equipe de Giovanna declarou chumbo trocado. “Acreditamos firmemente na lealdade. Infelizmente, ela não veio. Por conta disso, nos reunimos e entendemos que a situação pede Fora Fernanda a partir de agora.”

A formação do Paredão começou com o anjo Matteus imunizado diretamente, fugindo da eliminação. Em seguida, Pitel foi obrigada a mandar Beatriz para a berlinda por ser a única opção dela.

A votação da casa, no confessionário, indicou Fernanda com cinco votos. Alane, segunda mais votada, com quatro votos, não foi emparedada. Ela teve o direito de indicar alguém para o Paredão e mandou Giovanna, fechando o Paredão triplo da semana do BBB 24.

