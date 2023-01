Gloria Perez deve deixar a Globo após fim de Travessia, diz site

Gloria Perez parece estar com os dias contatos para deixar o contrato fixo com a Globo. Atualmente no ar com Travessia, a autora de novelas deve seguir o mesmo roteiro que outros veteranos da emissora e passar a trabalhar apenas por obras, deixando de ter um vínculo de exclusividade. Vale lembrar que a atual produção tem amargado números negativos e, recentemente, registrou o pior Ibope para a faixa da história do canal.

De acordo com o portal NaTelinha, o contrato de Gloria Perez se encerra em 2024 e tem renovação automática para 2025, mas não há possibilidade do vínculo ser mantido. A Globo, então, estaria com dois pensamentos: terminar a relação com a autora ao final de 2023 ou deixar o contrato se encerrar em 2024, cancelando a cláusula que prevê renovação.

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria de imprensa da Globo, mas, até o fechamento desta matéria, ainda não obteve respostas. O espaço segue aberto para a manifestação da emissora.

Não é de hoje que Travessia, da Globo, tem sido alvo de comentários negativos por parte dos telespectadores. Recentemente, a autora Gloria Perez parece ter perdido a paciência com os críticos e passou a respondê-los com bastante ironia na web.

Ela respondeu uma página que repercutiu a performance da novela no dia 31 de dezembro de 2022, de apenas 14,48 pontos, e acrescentou que o resultado é um dos piores da história da emissora, com uma “correção” que acabou gerando polêmica.

Segundo a autora, o história devia ser grafado de outra maneira. “No caso, História é com H maiúsculo, tá? De nada. Feliz ano novo”.