GO: homem é agredido até desmaiar durante confusão em shopping; vídeo

Em nota, a PM informou que foi acionada para investigar um furto em uma loja, resultando na detenção do autor e na recuperação dos itens subtraídos. Segundo a corporação, durante a condução do suspeito, um indivíduo, não relacionado ao crime, agrediu os policiais envolvidos na prisão. A PM informou que o homem compartilhou nas redes sociais a informação de que não foi agredido por policiais.

Apesar da afirmação de que a vítima postou sobre não ter sido agredida, no vídeo é nítido o momento das agressões.

Confusão De acordo com João, ele registrou um boletim de ocorrência contra o shopping. Segundo empresário, ele estava com o celular na mão enquanto os vigilantes prendiam o suspeito de furto, mas não estava filmando.

Conforme a explicação do empresário, ele disse que precisava buscar os documentos para ir até à delegacia e, quando voltou, os seguranças e militares estavam falando com o namorado dele. Neste momento, o namorado começou a filmar a ação dos envolvidos, segundo o empresário.

“A administração do shopping meteu a mão no celular, derrubou, já começaram a empurrar ele para fora do shopping, ele volta para dentro, e aí as imagens falam para si só. É a hora que começo a entrar na frente”, completou.

No vídeo é possível ver o empresário pedindo para os seguranças tirarem as mãos do namorado dele. Em seguida, ele e o namorado são puxados para a parte externa do local. O namorado é empurrado para fora do shopping e o empresário contido no chão.

João foi imobilizado no chão. Ao tentar resistir, ele levou chutes de um policial e foi agarrado pelo pescoço. Instantes depois o homem desmaia e as pessoas ao redor da confusão se revoltam com a abordagem.