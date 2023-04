‘Gonçalves Dias recepcionou participantes do 8 de Janeiro para uma festa’, diz deputado Mendonça Filho

Nesta quinta-feira, 20, o programa Morning Show recebeu o deputado federal Mendonça Filho (União Brasil-PE). Em entrevista, ele defendeu a abertura da CPMI do 8 de Janeiro e questionou a participação do então ministro Gonçalves Dias no dia das invasões. “Eu defendo a instalação da CPMI, o Congresso deve participar com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Se houve ameaças às instituições democráticas e ao Estado de Direito, porque o Parlamento não participa do processo de apuração e investigação?”, questionou. “O que devia se esclarecer é que, na verdade, existem pessoas que atuaram na execução dessa bagunça toda no 8 de Janeiro. Por outro lado, através da notícia divulgada ontem amplamente, houve omissão do governo. É claramente algo que denota omissão e prevaricação. Algo que nos deixa revoltado. Deplorável e inaceitável, temos que apurar tudo isso”, acrescentou.

Para Mendonça, os vídeos do general da reserva Gonçalves Dias circulando pelo Palácio do Planalto no dia 8 de Janeiro se assemelham à atuação de um recepcionista de festas. “Minha impressão é que ele atuou quase como mestre de cerimônia. Recepcionou os participantes para uma festa, uma comemoração. Ele estava ali quase que se regozijando, essa é a percepção minha como um cidadão que observa essa cena estarrecido”, analisou. “O outro lado deve ter culpa no cartório, mas efetivamente houve omissão por parte do governo para impedir que isso acontecesse”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Mendonça Filho: