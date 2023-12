Gonet toma posse como 44º procurador-geral da República e diz que não ‘busca palco nem holofote’

Paulo Gustavo Gonet Branco tomou posse nesta segunda-feira, 18, como 44º procurador-geral da República. Em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de outras autoridades, Gonet discursou aos presentes e disse que não “busca palco nem holofote”. “No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas, com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o constituinte e nos outorga o legislador democrático. […] A harmonia entre os Poderes, fundada no respeito devido por cada um deles, as altas missões próprias e as dos outros, é pressuposto para o funcionamento proveitoso e resoluto do estado democrático de direito. A isso o MP deve ater-se e é isso que lhe incumbe propiciar”, afirmou o novo procurador-geral, em trecho do discurso. Como o site da Jovem Pan mostrou, Gonet foi indicado ao cargo pelo mandatário, sabatinado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal na semana passada e teve seu nome aprovado na Casa Alta em 13 de dezembro, por 65 votos favoráveis e 11 contrários.

