Governadora interina do DF, Celina Leão sai em defesa de Ibaneis, alvo de pedidos de impeachment

Política afirmou que seu colega afastado é democrata, mas que recebeu informações equivocadas durante o momento dos ataques aos Três Poderes

Foto: FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Celina Leão, governadora interina do Distrito Federal



A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou da reunião com os demais governadores e o presidente Lula na noite da segunda-feira, 9. Ela lamentou os ataques violentos contra a democracia nas sedes dos três poderes, em Brasília, e saiu em defesa do governador afastado por ordem judicial. “O governo do Distrito Federal não irá tolerar na capital federal vandalismos e atos terroristas como os que aconteceram ontem. Primeiro, reafirmar que o governador eleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é um democrata, é um homem que exerceu a presidência da Ordem, sabe o que significa o ataque aos poderes da República. Então eu preciso trazer esse posicionamento do nosso governador, que foi interinamente afastado, mas que, por infelicidade, recebeu várias informações equivocadas durante todo momento da crise”, disse Leão. Ibaneis é ainda alvo de pedidos de impeachment de deputados distritais e enfrenta a responsabilização pela atuação ineficaz das forças de segurança de Brasília.

Os deputados distritais que estavam de recesso convocaram uma sessão extraordinária para debater o vandalismo com depredação do patrimônio público nas sedes dos três poderes, em Brasília, no último domingo, 8. Foram apresentados três pedidos de impeachment contra o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Um deles foi protocolado por um deputado do PSOL e outros dois pelos partidos PSB e PV. As acusações são de crime de responsabilidade e abolição violenta do Estado de direito. O documento foi protocolado na segunda-feira, 9, na Câmara Legislativa do DF. Os pedidos serão analisados pelo presidente da casa, deputado Wellington Luís, do mesmo partido de Ibaneis Rocha. Ibaneis foi afastado do cargo por um prazo inicial de 90 dias por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A decisão afirma que o governador foi conivente e ignorou apelos de autoridades para reforçar a segurança na Praça dos Três Poderes. Ibaneis se manifestou nesta segunda-feira e disse que respeita a decisão de Moraes e que jamais esperava que a situação chegasse ao ponto que chegou. Ele também falou que repudia veementemente as cenas de vandalismo divulgadas e que defende a responsabilização de toda a rede que possa existir para financiamento de atos antidemocráticos, observando-se o devido processo legal.

*Com informações da repórter Berenice Leite