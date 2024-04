Governadores do PA e AM pedem votos para sisters do BBB 24

Reprodução

1 de 1 Alane e Isabelle – Metrópoles – Foto: ReproduçãoOs governadores Helder Barbalho (MDB-PA) e Wilson Lima (União Brasil-AM) se pronunciaram após Isabelle e Alane irem parar na disputa pelas últimas vagas da final do BBB24. Representantes da região Norte, elas estão tecnicamente empatadas neste 21º paredão. Segundo as prévias, a permanência de Matheus está praticamente garantida. Já Davi, venceu a última prova de resistência e já está na final.

Helder Barbalho apareceu ao lado da família em um vídeo para pedir a mobilização dos paraenses para ajudar Alane. “Tá todo mundo super envolvido e feliz de ver a nossa paraense chegando muito perto da final”, disse o governante.

“Depois de oito paredões, resistindo bravamente, agora chegou a hora da gente se mobilizar. Eu quero fazer um chamamento a todos do Pará para que a gente possa ajudar a Alane a vencer e chegar na grande final”, completou.

Além de fazer campanha para Isabelle, Wilson Lima prometeu uma festa para celebrar a participação da cunhã. “Estamos muito orgulhosos da participação da nossa Cunhã Isabelle no Big Brother Brasil. Inclusive, a gente já está preparando uma festa para a grande final com a presença de itens do Boi Garantido e Caprichoso. Agora é preciso que todo mundo ajude a fazer com que nossa cunha esteja na final. Vai lá e vota! Eu já votei”, declarou.

