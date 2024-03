Governadores do Sul e Sudeste propõem alterações em leis penais

Evento do Consórcio dos Estados resultou em um pacto para combater o crime organizado e em propostas para endurecer a legislação

Da esquerda para a direita, os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Ratinho Jr. (PR), Eduardo Leite (RS), Cláudio Castro (RJ) e Romeu Zema (MG), neste sábado 2.mar.2024 Reprodução/Cosud – 2.mar.2024

Os governadores do Sul e do Sudeste definiram propostas para endurecer a legislação penal e sugestões de “inovações legislativas” no enfrentamento ao crime organizado, durante a 10ª reunião do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), realizada em Porto Alegre, desde 5ª feira (29.fev.2024) até este sábado (2.mar).

Dentre as proposições formuladas estão a revisão de critérios usados para liberdade provisória em audiência de custódia em casos de crimes graves e alterações do benefício da saída temporária –as “saidinhas”. A intenção é enviar as propostas para o Congresso.

O encontro resultou na elaboração de 2 documentos: a “Carta dos Governadores” (íntegra -PDF – 396 kB), com um parecer geral sobre os debates do evento; e o “Pacto Regional para Segurança Pública e Enfrentamento ao Crime Organizado” (íntegra – PDF – 418 kB), que engloba as propostas de alteração legislativa.

Assinam o “Pacto” os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Jr. (Paraná), Jorginho Mello (Santa Catarina), Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Renato Casagrande (Espírito Santo) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro).

Os chefes dos Executivos estaduais dizem que as propostas de “enfrentamento qualificado” à criminalidade organizada servirão para “reduzir a reiteração de crimes graves” e “garantir maior efetividade das investigações policiais”. São elas:

revisão dos requisitos para a concessão de liberdade provisória em audiência de custódia no caso de crimes graves; regulamentação do acesso às informações de monitoração eletrônica; inserção de qualificadora no crime de homicídio, quando praticado no âmbito de organização criminosa; alterações quanto ao benefício da saída temporária; e definição do que constitui fundada suspeita na abordagem policial, garantindo segurança jurídica aos operadores da segurança pública. De acordo com o documento, os textos com as sugestões serão redigidos e entregues aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Não especificaram, contudo, a data estimada da entrega.

O “Pacto” ainda traz outras propostas com relação à segurança pública:

a criação do GIISP (Gabinete Integrado de Segurança Pública), com representantes de cada Estado, para compartilhamento de informações envolvendo o crime organizado; ações de capacitação conjunta por meio do compartilhamento de cursos já existentes e elaboração de novos; e a aquisição compartilhada de ferramentas, equipamentos e outros materiais para otimizar investigações e ações de inteligência Nas redes sociais, Tarcísio de Freitas se pronunciou sobre o evento, dizendo que “nossos olhos [estão] voltados para a necessidade da atualização do código penal em favor da sociedade”.

Leite também divulgou o encerramento do evento no X (ex-Twitter). Para ele, a reunião do Consórcio resultou em “muitos avanços na integração”.

