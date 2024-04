Governistas vão aos EUA a convite da CPI do Capitólio

Ao menos 6 congressistas que integraram a comissão do 8 de Janeiro viajaram ao país; encontrarão o deputado democrata Jamie Raskin

Delegação com 6 congressistas brasileiros apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajaram a Washington, nos Estados Unidos, neste domingo (28.abr.2024), a convite da comissão independente que investigou o ataque ao Capitólio. O encontro tem o objetivo de trocar experiências sobre a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de Janeiro.

A relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), o senador Humberto Costa (PT-PE) e os deputados federais Rogério Correia (PT-MG), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Rafael Brito (MDB-AL) e Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) integram a delegação.

Em publicação no X (ex-Twitter), Rogério Correia afirmou que a comissão vai representar o Brasil para “discutir o avanço dos ataques à democracia que vêm ocorrendo ao redor do mundo”. Segundo ele, a missão “está sendo organizada” pelo Instituto Vladimir Herzog. “Será uma semana de muito trabalho e, com certeza, de muito aprendizado para os 2 países”, declarou.

