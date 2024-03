Governo anuncia ‘Dia D’ de combate à dengue em todo o país

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 29, a realização do “Dia D” de combate à dengue neste sábado, 2 de março. A mobilização nacional terá como objetivo estimular ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito. O Brasil ultrapassou mais de um milhão de casos de dengue nesta quinta-feira, conforme mostrou o site da Jovem Pan anteriormente. Com isso, o ato “10 minutos contra a dengue” foi criado pelo governo federal para auxiliar na conscientização da população, especialmente porque cerca de 75% dos focos do Aedes Aegypti estão concentrados em residências.

Em São Paulo, o governo convocou 645 municípios para participar da mobilização. Desta forma, o Centro de Operações de Emergências (COE) do governo estadual anunciou que o evento incluirá atividades especiais nas escolas públicas e municipais, além de orientação à população para o fortalecimento das ações de combate aos vetores nas residências. O Estado está entre os mais afetados pela doença. Somente na capital paulista foram registrados mais de 23 mil casos de dengue e duas mortes até o momento.