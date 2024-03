Governo brasileiro adia obrigatoriedade de visto para turistas dos EUA, Canadá e Austrália

O governo brasileiro decidiu adiar para 2025 a obrigatoriedade de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. A proposta de cancelar o decreto que tornaria essa exigência válida a partir de 10 de abril foi discutida na Câmara dos Deputados, mas a votação foi suspensa após a indicação do Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, concordou com o acordo proposto pelo governo, apoiado também pelo PL, mas ressaltou que o projeto tem apoio para ser aprovado. Segundo ele, a maioria dos deputados não concorda com a posição do Planalto em relação ao visto para turistas. O deputado Alencar Santana Braga, em nome da liderança do governo na Câmara, afirmou que o governo pretende editar um novo decreto, alterando a data de vigência para 10 de abril de 2025. Isso daria tempo suficiente para encontrar uma solução para a questão do visto para turistas.

A exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália foi suspensa em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro. No entanto, a gestão atual pretende retomar essa medida com base na reciprocidade diplomática, uma vez que esses países exigem visto dos turistas brasileiros. O deputado Marcel Van Hattem, autor do projeto que cancelaria a exigência de visto, criticou a prorrogação do governo, afirmando que isso apenas adia a derrubada da medida e gera insegurança para o setor de turismo e para estrangeiros dessas nações que têm interesses no Brasil.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA