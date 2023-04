Governo confirma que isentará Imposto de Renda de quem ganha até 2 salários

O salário mínimo no Brasil será reajustado para R$ 1.320 a partir de 1º de maio e quem recebe até dois salários (R$ 2.640) ficará isento do Imposto de Renda e não terá nenhum valor retido na fonte. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (28/4) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

“Esse é o primeiro passo. O presidente Lula se comprometeu a isentar até quem ganhar R$ 5 mil e isso será feito ao longo do mandato”, disse Marinho, no Palácio do Planalto. “Os próximos passos serão dados, no período do mandato, quando a condição fiscal e econômica permitir”, completou ele, sem se comprometer com datas.

A correção na tabela do IR será feita via Medida Provisória, que vale imediatamente, mas depois precisa ser votada no Congresso.

Atualmente, são isentos do Imposto de Renda os trabalhadores que recebem até R$ 1.903,98.