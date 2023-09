Lula abre inscrições para cidades e estados pedirem obras do PAC. Siga

O governo federal apresenta, nesta quarta-feira (27/9), uma nova modalidade do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com o objetivo de espalhar placas com a marca da gestão Lula em obras Brasil afora.

O PAC Seleções é voltado a administradores de estados e cidades, que poderão inscrever obras e projetos prioritários em uma plataforma que ficará aberta entre os dias 9 de outubro a 10 de novembro. Para essa iniciativa, o governo separou verba de R$ 65,2 bilhões, que estão dentro da previsão inicial de investimentos no PAC: R$ 1,7 trilhão.

Para dar tração a essa iniciativa, o Palácio do Planalto organizou grande estrutura para receber políticos e convidados vindos do país inteiro.

PAC do terceiro governo Lula O PAC Seleções prevê projetos que possam ser executados pelos ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte.

Lançado em agosto, o novo PAC é uma das principais apostas do terceiro governo Lula para criar um legado que alavanque nas próximas eleições o grupo político que dá sustentação ao governo Lula.

O programa tem sido lançado estado por estado por seu coordenador, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem buscado espaços em sua agenda para participar de alguns desses eventos.

As verbas do PAC são vistas como fundamentais para quebrar resistências ao governo Lula mesmo em estados e cidades governados pela oposição, como São Paulo.