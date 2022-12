Governo da Bahia: nome do novo secretário de Segurança Pública permanece indefinido

Uma das nomeações mais esperadas devido ao cenário de violência no estado, a escolha do Secretário de Segurança Pública da Bahia segue sem definição. A data de anúncio do titular da SSP também não foi divulgada. Um dos mais cotados ao posto é o delegado da Polícia Federal Marcelo Werner.

Quem receber o cargo terá a missão de contornar a crise e as críticas de ineficiência do governo petista na segurança pública. Segundo a mais recente edição do Ranking de Competitividade dos Estados, a Bahia aparece em 23º na área de segurança pública entre os 26 estados e o Distrito Federal.

Tem, ainda, a maior taxa de mortes violentas do país, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Das 30 cidades com mais mortes violentas no Brasil, cinco estão aqui. Todas na região sul e representando 16,7% das localidades com mais mortes violentas do país entre 2019 e 2021.

Já em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) mais de três pessoas são mortas em tiroteios a cada 24 horas. Em 100 dias, 86% das chacinas na região ocorreram em operações policiais. No mesmo período, mais de quatro trocas de tiros aconteceram e pelo menos quatro cidadãos foram baleados, diz o relatório do Instituto Fogo Cruzado, que monitora ocorrências com disparos de arma de fogo.

Além da SSP, o governo Jerônimo Rodrigues também não indicou ainda os titulares das secretarias de Administração (Saeb); Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti); e Planejamento (Seplan).

Outros 16 nomes já foram divulgados nos dias 19 e 22. A expectativa é que os quatro que restam ser anunciados sejam divulgados nos próximos dias. Jerônimo Rodrigues será empossado governador no domingo, 1º de janeiro, às 9h.

Veja lista do secretariado já nomeado para 2023:

– Chefia de Gabinete do Governador: Adolpho Loyola

– Casa Civil: Afonso Florence

– Serin: Luiz Caetano

– Sesab: Roberta Santana

– SEC: Adélia Pinheiro

– SJDH: Felipe Freitas

– Seades: Fabya Reis

– Seinfra: Sérgio Brito

– Sefaz: Manoel Vitório

– Seagri: Deputado estadual Tum (Avante)

– Setur: Maurício Bacelar

– Sepromi: Ângela Guimarães

– Sema: Eduardo Sodré Martins

– SDR: Osni Cardoso

– SIHS: Larissa Gomes Moraes

– Seap: José Antônio Maia Gonçalves

– PGE: Bárbara Camardelli Loi

– Coordenação de Políticas para a Juventude: Nivaldo Millet

– Coordenação Geral do Programa Bahia Sem Fome: Tiago Pereira da Costa

– Liderança do Governo na Alba: deputado estadual Rosemberg Pinto

– SEDUR – Jusmari Oliveira

– SECULT – Bruno Monteiro

– SETRE – Davidson Magalhães

– SDE – ngelo Almeida

– SPM – Elisângela Santos Araújo

– SECOM – André Curvello

– Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas (SEPROMI) – Patrícia Pataxó

Pendências:

– SSP (Segurança Pública)

– Saeb (Administração)

– Secti (Ciência, Tecnologia e Inovação)

– Seplan (Planejamento)



*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo