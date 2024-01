Governo de SP intensifica Operações Escudo após ataques a policiais

Atividade está sendo realizada em Santo André, região sul da capital paulista, Piracicaba e Guarulhos, e visa identificar e prender criminosos

Desde o início da Operação Escudo, autoridades confirmaram a morte de 13 pessoas



Após uma série de ataques a policiais militares, o governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a realização de novas Operações Escudos em quatro regiões, após cinco ataques cometidos contra policiais militares. Os ataques ocorreram entre os dias 18 e 19 de janeiro e resultaram na morte da soldado PM Sabrina Freire Romão Franklin durante uma tentativa de assalto na zona sul da capital paulista. Com o objetivo de identificar e prender os criminosos responsáveis pelos ataques, as Operações Escudo estão sendo desencadeadas em Santo André, região sul da capital paulista, Piracicaba e Guarulhos. Elas também chegaram a acontecer na Baixada Santista, mas foi finalizada em setembro do ano passado.

A Operação Escudo ganhou destaque no ano passado após a morte de um policial da Rota, que resultou em 28 mortes na Baixada Santista. Apesar das denúncias de que dois agentes teriam forjado um confronto, o governo defende a legalidade da operação. Ela visa combater a violência e garantir a segurança dos policiais militares. A Secretaria de Segurança Pública reforçou a importância das Operações Escudo para garantir a segurança da população e combater a criminalidade. “Nenhum ataque a policial ficará impune. Já estamos imediatamente em operação após esses fatos. Nós temos uma Operação Escudo acontecendo nestes pontos de ataques”, disse, em relação aos novos casos, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, sobre a resposta da Segurança Pública aos recentes ataques a policiais no Estado.