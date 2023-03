Sargento da reserva morre em acidente em Barreiras

Um sargento da reserva da Polícia Militar morreu em um grave acidente em Barreiras, no domingo (5). Ele foi identificado como Linaldo da Silva Barbosa.

O carro onde Linaldo estava bateu em uma carreta e ficou completamente destruído. A carreta pegou fogo após a batida.

Linaldo era conhecido por sua trajetória no atletismo. Em nota, a prefeitura de Barreiras destacou sua importância no esporte. “Linaldo sempre se destacou participando de grandes provas de atletismo no estado da Bahia e ao lado de seu irmão Albertino foi um incentivador do esporte e do espírito de coletividade”, diz nota.

A prefeitura lamentou a morte e prestou solidariedade à família. “Neste momento de dor e tristeza, nos unimos aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, aos Comandos do CPR-Oeste, 17º Grupamento de Bombeiros Militar e todos os familiares de Linaldo da Silva Barbosa, pedindo a Deus união e força para superarem tão irreparável perda. Que as boas lembranças deixadas por Linaldo da Silva Barbosa, esse grande militar e esportista, sirvam de conforto para todos”.

O sargento deixa cinco filhos.