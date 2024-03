Governo do Espírito Santo libera R$ 50 milhões para vítimas das chuvas

O governo do Espírito Santo anunciou neste domingo, 24, a liberação de R$ 50 milhões para auxiliar as vítimas das fortes chuvas na região sul capixaba. O estado irá disponibilizar o Cartão Reconstrução, um benefício no valor de R$ 3 mil, além de linhas de crédito especiais para os empreendedores locais. O governador Renato Casagrande visitou as cidades de Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus do Norte, para avaliar os estragos causados pelas chuvas. Até o momento, foram registradas 17 mortes e milhares de pessoas desalojadas e desabrigadas. Vários municípios decretaram situação de emergência devido aos danos causados. As medidas de apoio anunciadas pelo governo visam a amenizar os impactos das fortes chuvas que assolaram a região sul do Espírito Santo. O Cartão Reconstrução, no valor de R$ 3 mil, será disponibilizado para as famílias afetadas, enquanto os empreendedores contarão com linhas de financiamento especiais para a recuperação de seus negócios. O governador Renato Casagrande percorreu as áreas mais atingidas, como Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus do Norte, para verificar os estragos e prestar apoio às comunidades locais.

Com 17 mortes confirmadas e milhares de pessoas desalojadas e desabrigadas, a situação nas cidades do sul capixaba é de extrema gravidade. O governador Renato Casagrande decretou estado de emergência em diversos municípios afetados pelas chuvas intensas. A liberação de R$ 50 milhões para auxílio às vítimas e a disponibilização do Cartão Reconstrução e linhas de crédito especiais são medidas emergenciais para garantir a assistência necessária à população atingida.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA