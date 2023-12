Governo lança aplicativo para inutilizar celulares roubados na 3ª feira

Iniciativa “Celular Seguro” transformará aparelho roubado em um “pedaço de metal inútil”, segundo Ministério da Justiça

O secretário-executivo do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), Ricardo Cappelli, anunciou o lançamento do aplicativo ‘Celular Seguro’. A medida que visa combater o roubo de celular, tornando-o inutilizável depois do crime, estará disponível nas lojas virtuais de celulares e computadores a partir da 3ª feira (19.12.2023).

“Com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a Anatel, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos”, afirmou Cappelli sobre o funcionamento do dispositivo em publicação no X (antigo Twitter) neste sábado (16.dez)

O aplicativo permitirá o bloqueio imediato da linha telefônica do aparelho e dos dados de acesso a contas de bancos e serviços cadastrados nele. O acesso pode ser feito em outro aparelho ou em um computador previamente cadastrado.

O serviço, no entanto, não substitui a comunicação do usuário com autoridades policiais, operadores de telefonia e instituições financeiras de pagamento em caso de roubo ou furto.

A iniciativa vinha sendo discutida pelo ministério há alguns meses. Em agosto, Cappelli afirmou que combater o roubo e o furto de celulares era uma das prioridades do ministro Flávio Dino. À época, foram feitas reuniões com entidades setoriais, agências regulatórias e empresas de telefonia e de tecnologia para viabilizar o projeto.

O serviço é uma parceria do MJSP com bancos e instituições de crédito e telefonia, que coordenarão pontos específicos da funcionalidade da iniciativa. O aplicativo será viabilizado com apoio de Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Febraban (Federação Brasileira de Bancos), ABR Telecom e os bancos Caixa, Inter, Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi e Sicoob.

Segundo o ministério, outras empresas podem ser posteriormente integradas ao sistema.