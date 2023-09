Governo lança projeto para impulsionar indústria da saúde

O governo federal lançou nesta terça-feira, 26, uma nova estratégia nacional para o desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Com investimento de R$ 42,1 bilhões entre 2023 e 2026, a iniciativa envolve 11 ministérios, e busca expandir a produção nacional de itens prioritários para o SUS (Sistema Único de Saúde) e reduzir a dependência do Brasil de insumos, medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde estrangeiros. Durante o lançamento, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, defendeu a soberania na saúde. “Ao lançar a estratégia nacional para o desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, o governo do presidente Lula oferece ao país as condições para enfrentar o contexto de dependência externa e para mitigar as consequências das rupturas nas cadeias de fornecimento, como ocorreu na pandemia da Covid-19“, explicou a ministra. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a nova estratégia nacional foi a concretização de um sonho. “Havíamos pensado há muito tempo”, afirmou. “O Brasil precisa tomar a decisão de querer se transformar em um grande país e vamos ser um grande país quando definirmos um país soberano com qualidade de vida para seu povo”, acrescentou. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou que a estratégia faz parte da nova política da reindustrialização e tem, como foco principal, o cuidado com as pessoas. “Reduzir a vulnerabilidade do SUS e ampliar o acesso ao SUS, isso resume o sentido dessa iniciativa”, completou. A estratégia do complexo também visa impulsionar a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a produção de tecnologias e serviços.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.

Leia também

CNJ aprova regra de gênero para a promoção de juízes e juízas



Corinthians e Fortaleza ficam no empate no primeiro duelo da semifinal da Copa Sul-Americana