Governo Lula ‘não disse a que veio’ e está ‘criando desesperança’, afirma Ciro Nogueira

O senador e ex-ministro Chefe da Casa Civil Ciro Nogueira (PP-PI) disse que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda está “engatinhando” e “ não disse a que veio”. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à Jovem Pan News durante o Lide Brazil Investment, evento que reúne autoridades e empresários em Nova York para discutir o desenvolvimento econômico do país. Questionado sobre o começo da gestão do petista, Ciro disse que o governo fez “promessas gigantescas” para a população e que é necessário um crescimento acelerado para ajudar os mais pobres. “Temos um governo que, do meu ponto de vista, ainda está engatinhando. Não disse a que veio. Fez umas promessas gigantescas à população brasileira e está criando desesperança nas pessoas que acreditaram nesse governo. Nós temos que ter responsabilidade e fazer com que nosso país possa ter um crescimento acelerado para ajudar as pessoas, especialmente de baixa renda”, disse Ciro.

Em outro momento, o senador voltou a falar sobre a situação política do país, dizendo que, enquanto uns tentam atrair investimentos para o Brasil, outros querem fechar o país, o que pode comprometer o futuro econômico. “Nosso país hoje se encontra em um momento complicado da nossa política. A gente tentando abrir nosso país para investimentos, tornar o país mais competitivo e alguns tentando fechar o Brasil. Espero que isso não ocorra. Nos próximos anos, nós temos a possibilidade de tornar o nosso país um centro de alimentos, de tecnologia, de energia para o mundo”, continuou Ciro. Por fim, questionado sobre um possível apoio ao governo Lula, o senador esclareceu que o PP, seu partido, será oposição ao governo, destacando que a sigla “não acredita” na atual gestão. “Não acreditamos nesse governo. Não temos sinergia, identidade. Vamos fazer uma oposição ao governo, não ao país”, concluiu o senador.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos